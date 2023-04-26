رابط الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية ومستحضرات التجميل.. تعرف عليه

ناشدت هيئة الدواء المصرية التابعة لمجلس الوزراء، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي آثار جانبية للأدوية واللقاحات، في إطار عمل مركز اليقظة الدوائية المصري وهو أحد المراكز التابعة لهيئة الدواء المصرية، والمتخصص في رصد وجمع وتحليل الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية في السوق المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامتها وأمانها وفاعليتها.

طرق الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية

ويعمل المركز على استقبال بلاغات الآثار العكسية من الأفراد، وفريق الرعاية الصحية، والشركات صاحبة المستحضرات الطبية، ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الإبلاغ عن أي آثار جانبية للأدوية واللقاحات عن طريق: ​

الموقع الإلكتروني: عبر الرابط​

أو الإيميل: pv.followup@edaegypt.gov.eg

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية: ​15301

الإبلاغ عن النتائج العكسية للأدوية

وأكدت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية أمر هام لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، كما أن المعلومات الكافية المقدمة من قبل المرضى تمكن مركز اليقظة الصيدلية المصري من تقدير مدى مأمونية المستحضرات المتداولة في مصر، ولذلك فإن بيانات الاتصال ضرورية من أجل متابعة الحالة واستكمال معلومات البلاغ المقدمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع المعلومات الواردة في التقرير بسرية تامة وهي محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية؛ بما في ذلك هوية المريض ومعد التقرير، ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.