كيف تفرق بين الآثار الجانبية للّقاح وأعراض الإصابة بكورونا؟طبيب يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية، بهيئة المصل واللقاح، إنّ هناك عدة تشابهات بين الأعراض الجانبية الناتجة عن التطعيم بلقاح كورونا، والآثار الجانبية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أو الأنلفونزا أو عدوى فيروسية «انتقال ميكروب للجسم»، ولابد من التفرقة بين تلك الأعراض حتى لا تؤثر على الجهاز المناعي للجسم.

الآثار الجانبية للّقاح تستمر يومين

وأضاف «الحداد»، في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ الآثار الجانبية الناتجة عن تلقي اللقاح، لا تستمر طويلا وتزول عقب يومين أو ثلاث أيام كحد أقصى من تاريخ الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية للّقاح كورونا تتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة- ألم في المفاصل والعضلات- إحمرار و تورم مكان الحقن- الحكة- الإرهاق- تنميل الجسم».

الآثار الجانبية للأنفلونزا تستمر أسبوع

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أن الأعراض الجانبية الناتجة عن الإصابة بفيروس الأنلفونزا أو انتقال ميكروب للجسم، تتشابه مع بعض الأعراض الجانبية التي تظهر عند الحصول على اللقاح ولكن هذه الأعراض تستمر مدة زمنية أكثر من ثلاثة أيام ويجب على الشخص المصاب الذهاب للطبيب المختص لتجنب حدوث أي مضاعفات، وتتمثل الأعراص الجانبية للأنلفونزا في الآتي:

- ارتفاع درجة الحرارة

- الشعور بالصداع

- رشح وسيلان بالأنف

- وجود ألم في العضلات

الآثار الجانبية لفيروس كورونا تستمر لمدة أسبوعين

وأوضح أن هناك اختلاف بين الأعراض الجانبية لفيروس كورونا والأعراض الجانبية لفيروس الأنلفونزا أو الآثار الجانبية للقاح، مشيرا إلى أن أعراض فيروس كورونا تدوم لفترة زمنية أطول تستمر لنحو أسبوعين، ومن بينها فقدان حاسة الشم والتذوق وهذه الأعراض تستمر لفترة طويلة تستوجب العزل أو الذهاب للمستشفى للعزل في الحالات المتأخرة.

يجب الذهاب للطبيب في هذه الحالة فورا

وحذر «الحداد»، المواطنين من إهمال الأعراض التي تظهر عقب الحصول على اللقاح وهذه الأعراض يمكن أن تختلف وليس شرطا أن تكون ناتجة عن اللقاحات، بل من الممكن أن تكون ناتجة عن الإصابة بأكثر من فيروس ويجب الذهاب للطبيب حال استمرار الأعراض أكثر من يومين.