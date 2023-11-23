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ضبط شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
القبض على متهم

القبض على متهم

اتخذت وزارة الداخلية، اليوم، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، حاول غسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضحت الداخلية، في بيان، أنّ المتهم حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة القاهرة، وحاول غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط اغير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وأضافت الوزارة، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.

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