القبض علي حانوتي ألقي قدما بشرية في صندوق قمامة بالخليفة

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة من كشف غموض العثور على «قدم بشرية» داخل صندوق قمامة في محيط مقابر السيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وتبين أنّ حانوتي بمنطقة مصر القديمة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من أحد عمال النظافة بدائرة قسم الشرطة يفيد بالعثور على «رجل بشرية» داخل صندوق قمامة، وتبين العثور على «قدم بشرية»، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة.

التحريات

وكشفت التحريات من خلال جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، بأنّ أحد العاملين لدى حانوتي بمنطقة مصر القديمة ويدعى «إسلام» وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بأن الرجل البشرية خاصة بأخد الأشخاص بسبب تعرضه لعملية بتر.

وأوضح أنّ لديه تصريح دفن بها، وعندما ذهب للمقابر لتسليمها للتربي تقابل مع أحد الأشخاص وأدعى أنّه تربي وأخذها منه، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وعرض المتهمين علي النيابة العامة