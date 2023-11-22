جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية الأزهرية بالقليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف في القليوبية جدول اختبار شهر نوفمبر للصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي بمعاهد القليوبية للعام الدراسي 1444هـ - 2024/2023 والتي تنطلق الأربعاء 29 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية الأزهرية

وأوضح الشيخ سعيد خضر مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائية بمعاهد القليوبية الابتدائية كالتالي:

- الأربعاء 29 نوفمبر الجاري:

القرآن الكريم فترتان دراسيتان

التربية الإسلامية فترة دراسية واحدة

- الخميس 30 نوفمبر الجاري:

اللغة العربية والخط والاملاء

المهارات المهنية

فترة دراسية واحدة لكل مادة

- الأحد 3 ديسمبر المقبل:

الدراسات الاجتماعية

العلوم

فترة دراسية لكل مادة

- الاثنين 4 ديسمبر المقبل:

الرياضيات

تكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل:

اللغة الإنجليزية

المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة

فترة دراسية لكل مادة

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر بأزهر القليوبية

وأوضح مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية لـ«الوطن» أن امتحانات شهر نوفمبر الجاري تجري دون تعطيل الدراسة فيما تم الانتهاء من تدريسه للتلاميذ خلال شهر نوفمبر الجاري فقط.

وأضاف أن ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف المرحلة الابتدائية كالتالي:

توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم كل مادة ويراجعها مشرف المادة ويعتمدها كل من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ

- يراعى أن تكون الأسئلة متنوعة صل وأكمل و تخير ووضع علامة ٧ أو علامة X و متدرجة على أن يكون اختبار المادة والاجابة عنه فى نفس الورقة.

- بالنسبة للصفين الرابع والخامس درجة اختبار كل مادة 15 درجة فيما عدا القرآن الكريم من 25 درجة

- بالنسبة للصف السادس درجة اختبار كل مادة 10 درجات فيما عدا القرآن الكريم من 25 درجة.

- يراعى عند اختبارات الشهور بالنسبة للصف السادس أن يكون الملاحظون من معلمى الصفوف الأخرى بالمعهد

- يتم عمل اختبار مخفف خاص بتلاميذ الدمج التعليمي بالمعاهد الدامجة

- يتم عمل اختبار مادة المستوي الرفيع للصفين الرابع والخامس لشهري اكتوبر نوفمبر معا خلال شهر نوفمبر الجاري ولايوجد اختبار شهري لمادة المستوي الرفيع للصف السادس الابتدائي بالنسبة للمعاهد النموذجية