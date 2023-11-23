انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 23-11-2023

تشهد أسعار الذهب المحلي تحركات ضعيفة منذ بداية جلسة اليوم بعد الانخفاض الذي سجلته أمس بسبب التصحيح السلبي وتزايد طلبات البيع على الذهب، بعد تسجيله قمة تاريخية جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 2735 جنيها للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2730 جنيها للجرام ليخسر الذهب 70 جنيها ويتنازل عن قمته التاريخية.

وكشف تحليل جولد بيليون، عن أنّ الانخفاض الذي حدث أمس كان بسبب عمليات البيع على الذهب بعد وصوله إلى قمة تاريخية جديدة عند 2810 جنيهات للجرام، دفعت العديد المواطنين الذي اشتروا الذهب عند مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام إلى البيع عند هذه المستويات، ما تسبب في انخفاض سعر الذهب في تصحيح سلبي وتجميع زخم جديد يكفي للصعود والعودة الى اختبار هذه المستويات مجددا.