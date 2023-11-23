أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم يبلغ عيار 21 بالأسواق؟

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23-11-2023 في محلات الصاغة والأسواق المصرية، بعدما تراجعت في نهاية تعاملات أمس، وبلغ التراجع نحو 65 جنيهًا للجرام عيار 21، حسبما أعلنت بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية في أسواق الذهب العالمية 1990 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23-11-2023 وفق ما أُعلن خلال بداية التعاملات الآن.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، نحو 3126 جنيهًا للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2344 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1823 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 21 ألفًا و880 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، نحو 1990 دولارا للأوقية.