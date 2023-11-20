إتاحة حجز تذاكر قطارات تحيا مصر من منافذ البيع الإلكتروني بالمحافظات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فوري والتي تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

زيادة منافذ البيع

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن ذلك يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

حجز القطارات

وأكدت الهيئة أنه جرى إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات «ذات التهوية والثالثة المكيفة» بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وشددت الهيئة على أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، كما شددت على جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.