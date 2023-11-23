«بيرو» تفقد أكثر من نصف سطحها الجليدي بسبب تغير المناخ

فقدت دولة بيرو أكثر من نصف سطحها الجليدي خلال العقود الستة الماضية، إذ انقرض 175 نهرًا جليديًا بسبب تغير المناخ بين عامي 2016 و2020.

وقالت «مايرا ميخيا» المسؤولة بالمعهد الوطني لأبحاث الأنهار الجليدية الجبلية والأنظمة البيئية في بيرو، إنه خلال 58 عامًا فُقد 56.22 بالمئة من الغطاء الجليدي المسجل في عام 1962.

انخفاض الأنهار الجليدية في «تشيلا»

وأوضحت، قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «أسوشيتد برس» أن هناك بعض السلاسل الجبلية في بيرو اختفت فيها الأنهار الجليدية تقريبًا، وهي «تشيلا» التي فقدت 99 بالمئة من سطحها الجليدي منذ عام 1962، وتعتبر سلسلة جبال تشيلا حيوية لأنها منبع المياه الأول التي تؤدي إلى نشوء نهر الأمازون، وهو الأطول في العالم.

من ناحيتها، أكدت «بياتريس فوينتيالفا» رئيسة المعهد أن فقدان الأنهار الجليدية يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، كما كان الحال في عام 1970 عندما انكسرت طبقة ضخمة من الجليد بمنطقة هواسكاران المغطاة بالثلوج، في شمال جبال الأنديز، بعد زلزال بقوة 7.9 درجة ريختر، وسقطت على بحيرة وتسببت في انهيار جليدي طيني دمر مدينة يونجاي وخلف أكثر من 20 ألف قتيل.

تراجع متسارع للأنهار الجليدية بسبب تغير المناخ

أما «خيسوس جوميز» مدير أبحاث الأنهار الجليدية في المعهد، فقال إن العامل الذي يسبب التأثير الأكبر هو الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية، ما يتسبب في تراجع متسارع للأنهار الجليدية، خاصة تلك الموجودة في المناطق الاستوائية.

وتمتلك بيرو، الواقعة في أمريكا الجنوبية، مساحة 1050 كيلومترًا مربعًا من الغطاء الجليدي المتبقي، وهي مساحة تمثل حوالي 44 بالمئة مما تم تسجيله في عام 1962، عندما تم إجراء أول إحصاء للأنهار الجليدية.