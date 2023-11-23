«الصحة» تتجه لإطلاق مبادرة صحية للقضاء على «الرمد الحبيبي» في 2027.. ما مخاطره؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان اتجاه الوزارة لإطلاق مبادرة صحية خاصة بالرمد الحبيبي «التراكوما»، بناء على دراسات ميدانية أجريت على معدلات انتشار المرض، موضحا أن الوضع الوبائي المحلي والعالمي للمرض اثبت أهمية اطلاق مبادرة صحية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

القضاء على مرض الرمد الحبيبي في 2027

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك استراتجية يجرى الإعلان عنها للقضاء على مرض الرمد الحبيبي في 2027، موضحا أن الهدف من المبادرات الصحية تستهدف الاكتشاف المكبر للأمراض، والذي يساهم فى رفع معدلات الشفاء بنسبة عالية ورفع حالة التوعية الصحية تجاه الأمراض، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

معلومات عن الرمد الحبيبي

وأضاف المصدر أن الرمد الحبيبي عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على العينين، وهو معدي وينتشر عن طريق ملامسة العنين والجفون، وإفرازات الأنف والحلق في الأشخاص المصابين، مضيفا أن الرمد الحبيبي يصيب بحكة في العنين والجفون ويصيب العين بالجفاف.

وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الرمد الحبيبي أثبتت أن 6 ملايين شخص مصابين بالعمي بسبب الرمد الحبيبي، لذلك تسعى وزارة الصحة والسكان إلى تدشين مبادرة صحية لهذا المرض، ورفع حالة التوعية الصحية له.