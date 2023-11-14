وكيل «صحة قنا»: مستشفى الرمد الجديد نقلة نوعية في المنظومة الصحية

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لمستشفى الرمد الجديد، والتي يجري بناؤه وسط مدينة قنا، وفقاً لأحدث الإنشاءات والتجهيزات.

المستشفى على مساحة 4 آلاف متر

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الصحة، تفقد وكيل صحة قنا الأعمال الإنشائية بالمستشفى التي من المقرر إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ودعم المنظومة الصحية وفتح منافذ خدمية متنوعة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

مستشفى الرمد الجديد

وأشار «بدران» إلى أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية نحو الارتقاء بالخدمات الصحية المتنوعة والتي كان المواطنون يلجؤون في الحصول عليها بالتوجه إلى المحافظات المجاورة.

يذكر أن مستشفى الرمد الجديد، قد وضع حجر الأساس لها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة في 17 يوليو الماضي.