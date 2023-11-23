إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، في تنفيذ إزالة التعديات على عدد من المناطق الزراعية بنطاق المراكز والقرى ضمن موجة الحملات التي انطلقت في بداية شهر نوفمبر الجاري.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة استهدفت بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و6 قراريط، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

محافظ الإسماعيلية: استمرار حملات إزالة التعديات

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملة تأتي من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، مشيرا إلى أنه تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف في بيان صحفي، أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

وتابع: «لن يُسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه».

ووجّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.