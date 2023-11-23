وزير الري يبحث التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والمهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من ممثلي المؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة منظم المياه في السعودية لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية

تعزيز التعاون الفني بين مسؤولي المياه في مصر والسعودية

وأشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الفني بين مسؤولي المياه في مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، ما يتطلب الاعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

رفع كفاءة استخدام المياه وتحلية المياه المالحة

وأكد أهمية التعاون البحثي بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، والجهات والمراكز البحثية السعودية، في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.