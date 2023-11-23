«الفرنسي للدراسات»: مصر تحافظ على مقدراتها وتدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، إن نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء سيكون بمثابة نكبة جديدة، مؤكدة على أن موقف الدولة المصرية واضح وصريح برفض مخطط التهجير، وأن مصر ستحافظ على مقدراتها وتدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح.

خطورة تصفية القضية الفلسطينية

وأضافت في دراسة لها، أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية هو أمر فى غاية الخطورة، وخاصة أن ما يحدث فى غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكرى ضد حماس، إنّما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، من أجل الاستيلاء على غزة وتهجير أهاليهم منها.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خطاباته خلال الفترة الماضية كانت قوية وواضحة تجاه هذا الأمر، موضحة أن مصر رسائلها وصلت للجميع في دول العالم، وخاصة أن لها وكل الدول العربية مواقف قوية في دعم القضية الفلسطينية وتقديم العديد من المساعدات خلال الفترة الماضية وأيضا الحالية

جرائم إسرائيل

وتابعت بأنّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي كانت آخرها قصف مستشفى بغزة، كل هذه جرائم لا يمكن الصمت عليها، وأنه لا بد من تحركات دولية واضحة ضد هذه الجرائم.