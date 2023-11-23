مركز شباب سليم الحي في السويس ينظم ورشة عمل عن الإنشاد الديني

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس تنظيم مسابقة للموهوبين والمتميزين في الإنشاد الديني الشهر الجاري، كما تم تنظيم ورشة عمل للإنشاد في مركز شباب سليم الحي التابع لقطاع الأربعين.

ورشة إنشاد ديني ضمن خطة شهر نوفمبر

ونفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب في محافظة السويس ورشة عمل فى مجال الإنشاد الديني والابتهال والترانيم، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي عن شهر نوفمبر 2023، بمركز شباب سليم الحي التابع لإدارة قطاع شباب الأربعين، بهدف اكتشاف المواهب في مجال الإنشاد الديني المختلفة تواشيح وإنشاد والترانيم.

تنظيم مسابقة الإنشاد في 28 نوفمبر

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن أنشطة النادي الثقافي تشمل عقد ندوات توعية الرواية، التأليف المسرحي ومسابقات ثقافية، وورش عمل تدريبية عن الشعر وكتابة القصة القصيرة والخط العربي والأفلام القصيرة والإنشاد الديني والترانيم، وزيارة المعالم داخل المحافظة، بهدف رفع الوعي الثقافي والديني والفني لدى الشباب وتنمية وصقل المهارات الإبداعية.

وتابع أنه ستقام مسابقة شعرية وإنشاد وترانيم يوم 28 نوفمبر الجاري لاختيار أفضل مركزين متميزين من كل نشاط، وعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة التواصل مع إدارة الشباب بالمديرية.