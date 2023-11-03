المبتهل محمد نشأت: استفدت من تراث قدامى المشايخ بمدرسة الإنشاد الديني

قال المنشد محمد نشأت، إنه التحق بمدرسة الإنشاد الديني، وتعلم فيها الكثير من المقامات الصوتية والتواشيح الدينية، كما استفاد في المدرسة من تراث المشايخ القدامى مثل الشيخ طه الفشني والشيخ محمد الفيومي والشيخ النقشبندي.

مدرسة الإنشاد الديني

وأضاف نشأت خلال لقائه ببرنامج «مدد» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفي، قائلًا «مازلنا نتعلم من مشايخنا، وفي مدرسة الإنشاد الديني تعلمت المقامات وأصول التواشيح الدينية، وتعلمت بها الأساسيات».

يذكر أن برنامج «مدد»، المُذاع على شاشة قناة «الحياة»، استعرض تقريرًا حول حياة السيد أحمد البدوي، تناول سيرته، مؤكدا أنه ثالث الأقطاب الصوفية وبحر العلوم، الذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسين- رضي الله عنه، وهو القطب الثالث عند الصوفية، وإليه تُنسب الطريقة الصوفية «الأحمدية» أو «البدوية» ذات الراية الحمراء.

وجاء في التقرير أنَّ السيد البدوي، وُلد عام 596 هجريا بمدينة فاس المغربية، ليأتي إلى مصر بعد فترة ترحال بين المغرب ومكة والعراق، واستقر في مدينة طنطا بعد أن رأى في منامه هاتفا يقول له: قُم يا إمام وسر إلى طنطا.

وأشار إلى أن القطب الصوفي عند مجيئه إلى طنطا، أقام على سطح دار تاجر يسمى ركن الدين، ليُطلق عليه السطوحي، بجانب ألقاب عديدة أخرى، أبرزها: «البدوي»، و«شيخ العرب»، و«المُلثم» لأنه كان يشبه أهل البادية في ملازمة تغطية وجهه بلثامين صيفًا وشتاءً.