المبتهل أحمد العمري يشكر «المتحدة» على تغطيتها لحفلات الإنشاد الديني

توجه المنشد الديني أحمد العمري، بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تغطيتها المتميزة لحفلات الإنشاد الديني.

وأضاف العمري، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، للإعلامي عبد الفتاح مصطفى، على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هناك اهتمام من الإعلام بـ الإنشاد الديني، خاصةً قناة الحياة، متوجها بالشكر إليها على هذه الجهود.

وتابع المنشد الديني أحمد العمري، «كان هناك مجهود جبار من الإعلام للتغطية يوم احتفال القلعة، بحضور كبير للجمهور، ولابد أن ننسب الفضل إلى أهله، والناس دي تعبت ولا ننسى البث المباشر من قناة الحياة للعديد من حفلات الإنشاد الديني».

وأنشد العمري، خلال استضافته بالبرنامج العديد من الابتهالات، من بينها ابتهالات للشيخ النقشبندي، وتحدث عن دعاءه لمصر في احتفالية «ليلة القدر» أمام الرئيس السيسي، والذي صاغ فيه كلمات من ابتهالات قديمة للنقشبندي على المسرح.