«التعليم» توجه باستيفاء مسوغات التعيين للمعلمين الجدد

وجهت المديريات التعليمية، المعلمين الفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، التوجه لقسم التعيينات بالإدارات التعليمية التابعة لها محل السكن، اعتباراً من يوم الاثنين 27 نوفمبر، حتى يوم الخميس 30 نوفمبر واستيفاء مسوغات التعاقد بإداراتهم.

استيفاء مسوغات التعيين للتعاقد معهم

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي علي المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسرعة استيفاء مسوغات التعيين للتعاقد معهم، لتوزيعهم على الإدارات التعليمية ، واستيفاء مسوغات التعاقد بإداراتهم.

مسوغات التعيين

وأوضحت المديريات المسوغات المطلوبة للفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد وهي كالتالي:

- أصل المؤهل الدراسي.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية، وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين/ المعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد (سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).