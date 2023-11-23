نجاح جراحة قلب مفتوح متقدمة في مستشفى الزقازيق العام

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن إجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة لمريضة تبلغ من العمر 58 عامًا، بمستشفى الزقازيق العام.

ضيق شديد في الصمام الميترالي

وأوضح مسعود في بيان، أن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، وجلطة كبيرة بالأذين الأيسر، وارتجاع شديد بالصمام ذو ثلاث شرفات، مما يهدد حياتها.

وأضاف أن الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الدكتور عبد الله بدر أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور خالد مصطفى حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد شفيق مدرس جراحة قلب وصدر بكلية الطب، حيث استطاع الفريق إجراء العملية بنجاح، وتم إزالة الجلطة الموجودة بالأذين الأيسر، واستبدال الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، كما أشاد بجهود الفريق الطبي والتمريضي، وأكد أن حالة المريضة مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة.

إجراء جراحة قلب مفتوح متقدمة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استقرار حالة المريضة الآن بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبد السلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.