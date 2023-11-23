«تعليم القاهرة» تنظم ورشة عمل الخطة التنفيذية الاستراتيجية 2023-2024

اجتمع أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، بإدارة التخطيط الاستراتيجي ومديري إدارات المديرية، مؤكدا الحرص على انعقاد الاجتماع سنويا لأن التخطيط الاستراتيجي يعد واحدا من أهم المكونات الأساسية للإدارة، حيث يعتمد على التبصر بوضع المؤسسة مستقبلا ثم العمل على الاستعداد له.

التخطيط الاستراتيجي يخلق نظاما تعليميا مبدعا

وأكد مدير تعليم القاهرة، أنّ التخطيط الاستراتيجي يخلق نظاما تعليميا مبدعا لإعداد جيل قادر على المنافسة في ظل مشاركة مجتمعية فعالة، مؤكدا أهمية إدارة التخطيط الاستراتيجي لأنه يرصد الواقع الميداني ويضع نقاط الضعف وفقا لما يتم رصده من تجميع بيانات ومقترحات، وعلى ذلك يتم وضع معايير وآليات عمل للخطة التنفيذية.

تنفيذ الخطة الاستراتيجية

وناقش الاجتماع آليات العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، كما يلي.

- لمحة عن التخطيط.

- مراحل إعداد الخطة التنفيذية للمديرية.

- منهجية الخطة.

- إلقاء الضوء على الإطار العام للخطة التنفيذية للمديرية للعام الدراسي 2023-2024.

- عرض نموذج تطبيقي لفنيات متابعة مؤشرات الخطة.

- تقدير أهمية دقة البيانات التي يتم جمعها والالتزام بموعد تسليمها.

- تقدير أهمية الدور التشاركي بين إدارة التخطيط وجميع إدارات المديرية فى إنجاح الخطة التنفيذية.

- يعتبر التخطيط الاستراتيجي واحدا من المكونات الأساسية للإدارة الاستراتيجية ويعتمد على التبصر بوضع المؤسسة مستقبلا ثم العمل على الاستعداد له.

- حيث يهدف التخطيط الاستراتيجي في المجال التعليمي إلى إحداث حالة من التكيف والانسجام بين المؤسسة التعليمية و البيئة المحيطة بها من خلال استخدام الموارد بشكل يكفل تحقيق مصلحة الطلاب وخلق جيل واعٍ من الأفراد على أساس علمي وتربوي سليم.