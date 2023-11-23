«التعليم» تكشف مسوغات التعيين للفائزين في «30 ألف معلم».. 7 مستندات مهمة

كشفت المديريات التعليمية عن مسوغات التعيين المطلوبة من الفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، بالنسبة للمتقدمين على وظيفة معلم فصل «مساعد».

المسوغات المطلوبة من الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، المسوغات المطلوبة للفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، وهي كالتالي: