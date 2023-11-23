«التعليم» تكشف مسوغات التعيين للفائزين في «30 ألف معلم».. 7 مستندات مهمة
كتب:
أميرة فكري
03:12 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
وزارة التربية والتعليم
كشفت المديريات التعليمية عن مسوغات التعيين المطلوبة من الفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، بالنسبة للمتقدمين على وظيفة معلم فصل «مساعد».
المسوغات المطلوبة من الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم
وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، المسوغات المطلوبة للفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، وهي كالتالي:
- أصل المؤهل الدراسي.
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية، وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.
- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين/ المعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد (سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).