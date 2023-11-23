عاجل.. أمطار غزيرة وظاهرة جوية تضرب البلاد.. تعرف على موعدها

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى أنّه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة، بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد، سيطرة ظاهرة جوية على الأنحاء كافة، تؤدي إلى أتربة تكون عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.