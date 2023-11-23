«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذّر من تخفيف الملابس

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة مئوية، وتظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر

وجاءت درجات الحرارة، كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.