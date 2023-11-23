تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال 48 ساعة.. هل ترتفع الحرارة أم تعود الأمطار؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ فرص سقوط الأمطار تعود بشكل ضعيف غدا الجمعة، حيث تكون خفيفة بنسبة 20% على عدّة مناطق في مدينتي حلايب وشلاتين وعلى فترات متقطعة، يصاحبها أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بتغير مفاجئ في حالة الطقس خلال 48 ساعة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل مؤقت السبت المقبل بقيم طفيفة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى توقعاتها بأن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.