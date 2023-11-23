المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد لقاء جماهيريا في أطفيح السبت

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، عن تنظيم لقاء جماهيريا بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك السبت المقبل، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الحملة في مختلف المحافظات.

مؤتمر فريد زهران في أطفيح

وأوضحت حملة فريد زهران، أن اللقاء الجماهيري سيكون في قرية صول مركز أطفيح، كما دعت الحملة الأهالي لحضور اللقاء، للتعريف ببرنامج المرشح الرئاسي، ومقترحات الحملة، وذلك ضمن خطة الحملة للمؤتمرات، خلال فترة الدعاية الانتخابية.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران

وتعقد حملة المرشح الرئاسي، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إقامة لقاءاتها الجماهيرية في محافظات مصر، حيث تشهد محافظة أسوان، مؤتمرا جماهيريا للمرشح اليوم الخميس، وذلك بعد المؤتمر الذي عقدته الحملة بالأمس في إدفو.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر، وسيتم عقد اجتماع موسع، غدا الجمعة، لحملة فريد زهران، بحضور المرشح ومدير الحملة، وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة المقبلة.