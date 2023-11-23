رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
03:50 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمحافظة، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية في المنيا والعدوة وديرمواس من إزالة 42 حالة، منها 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في قرى نزلة حسين وبني أحمد الغربية وصفط الخمار بحي غرب مدينة المنيا، وفي العدوة تم إزالة 15 حالة خارج الحيز العمراني بقرى البجهور وبالمدينة، إلى جانب 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بمجلس قروي بني حرام في مركز ديرمواس.

إزالة 84 حالة تعد في حي غرب

وفي مركزي مطاي وبني مزار، تم إزالة 84 حالة تعد، منها 15 حالة بحي غرب مدينة مطاي، و69 حالة بقرى شلقام والجرنوس وساقولا وصندفا والحسينية وأبو جرج وحي شرق وغرب مدينة بني مزار.

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا: توزيع 69 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين

انطلاق برنامج تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل في المنيا

توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في المنيا

مواعيد وضوابط وموانع الترشح لأعمال الكنترول للدبلومات الفنية في المنيا
بقلم اسلام فهمي