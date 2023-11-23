إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمحافظة، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية في المنيا والعدوة وديرمواس من إزالة 42 حالة، منها 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في قرى نزلة حسين وبني أحمد الغربية وصفط الخمار بحي غرب مدينة المنيا، وفي العدوة تم إزالة 15 حالة خارج الحيز العمراني بقرى البجهور وبالمدينة، إلى جانب 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بمجلس قروي بني حرام في مركز ديرمواس.

إزالة 84 حالة تعد في حي غرب

وفي مركزي مطاي وبني مزار، تم إزالة 84 حالة تعد، منها 15 حالة بحي غرب مدينة مطاي، و69 حالة بقرى شلقام والجرنوس وساقولا وصندفا والحسينية وأبو جرج وحي شرق وغرب مدينة بني مزار.