مؤتمر حاشد لحزب «الحرية المصري» بالقليوبية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، بنادي شباب مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بقيادة النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين المحافظة، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة، وجلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، وعدد من القيادات بالمحافظة.

مؤتمر حزب الحرية المصري في القليوبية

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مؤتمر القليوبية، إن مصر ضربت مثالا عظيما ورائعا في ثورة 30 يونيو، فهذا النموذج يحكي عنه العالم، ووصل منه صوت جموع الشعب، ولذلك نثق بشعبنا وأنه سوف يسطر تاريخا جديدا للمشاهد المصرية العظيمة في المشاركة وإبداء الرآي.

وتابع نائب رئيس الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زال ينقذ مصر من مخططات ومؤامرات تحاك ضد مصر، وفي نفس السياق يعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع الاقتصادية والدولية وعمل شراكات جديدة الانضمام إلى البريكس، كما أنه استطاع أن يقضي على الإرهاب ومخططاته وسوف نجد معه مصر بشكل جديد.

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، أننا نراهن على الشباب ومشاركتهم خاصة وأن شباب هذا الجيل لديها وعي سياسي كبير، ولديهم دور كبير في صنع القرار واختيار المستقبل، ومن هنا اناشد جميع الشباب بالمشاركة هم واأسرهم.

وأضاف اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، أن الرئيس السيسي وضع مصر في مكانة عالية ومختلفة خاصة في الاتجاه الدولي، فمصر أصبحت لها شراكات مع عدة دول، ولها كلمة واضحة في صنع القرار خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ولا نستطيع اأن نغفل الدور الريادي التي تقوم به تجاه فلسطين.

كما أشارت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، إلى أهمية المرأة ودورها في تعزيز نسب المشاركة وحث الأسرة المصرية على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن الرئيس السيسي اهتم بالمرأة في جميع الاتجاهات والجوانب ودائما يقدرها ويؤكد أنها شريكة في المستقبل.