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غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين

كتب:

سلامة عامر
04:55 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
حركة المرور - صورة أرشيفية

حركة المرور - صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري «محور المنيب» اتجاه الطريق الدائري «القوس الغربي» تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين، لأعمال الصيانة.

أعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر

وتابعت المحافظة في بيان، أن أسباب الغلق ترجع لقيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري «محور المنيب»، اتجاه الطريق الدائري «القوس الغربي»، تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

مواعيد الغلق

وأوضحت المحافظة أن مواعيد غلق الطرق ستكون على النحو التالي:

- غدا الجمعة، ابتدءًا من الساعة الواحدة صباحًا، وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- السبت المقبل، ابتدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.