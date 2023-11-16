محافظ الجيزة يتابع مراحل تنفيذ محور عمرو بن العاص

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مراحل تنفيذ محور عمرو بن العاص، وذلك في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية 4.5 كم.

واستهل المحافظ جولته، بتفقد مسار المحور بالقطاعات التي جرى الانتهاء منها ومؤهلة للسير، التي تشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية، والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص، حتى منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالقطاعات المتبقية للربط مع الطريق الدائري الشمالي، حيث تابع مراحل العمل بالمنطقة من شارع الشيخ أحمد نصر في اتجاه مناطق المطبعة وعمرو بن العاص والمنشية، والتي تضم منزلاً لقائدي المركبات القادمين من مناطق دائري المنشية والمنصورية واكتوبر إلى شارع الأهرام وشارع الشيخ أحمد نصر الرابط بين شارعي الهرم وترسا.

بالإضافة إلى مطلع للقادم من شارع الشيخ أحمد نصر وترسا والهرم والمتجه إلى الطريق الدائري المنشية ومحور 26 يوليو والقاهرة الجديدة.

محافظ الجيزة يشيد بنسب التنفيذ

وأشاد محافظ الجيزة بنسب التنفيذ المتقدمة للمحور، والتي أسفرت عن الانتهاء من العديد من القطاعات بالمرحلة الأولى، مؤكداً أنه مع فتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية سيساهم في تخفيف التكدسات بمناطق الهرم وفيصل وترسا، خاصة للراغبين للوصول إلى الطريق الدائري.

وأوضح المحافظ بأنه جاري تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق السطحية الواقعة أسفل المحور، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية، مثل ساحات انتظار.

تخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، ما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

رافق محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى خلال الجولة، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ورئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة، وممثلين من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.