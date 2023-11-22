نائب رئيس حزب المؤتمر: مشهد الانتخابات يبرز الديمقراطية المصرية

قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشهد مشاركة 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، يعكس صورة بارزة لتحول المسار الديمقراطي لمصر، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة كان بها حراك سياسي غير مسبوق طال انتظاره، وكان مشهد تحرك الأحزاب منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني، ومناقشة الكوادر الحزبية، يعكس أن مصر تحاول أن تغير مسيرة الحياة السياسية.

الحياة السياسية المصرية مفعمة بالحيوية

أضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر معروفة بأقدميتها في أمر الديمقراطية منذ تأسيس الأحزاب وثورة 1919، ولطالما كانت الحياة السياسية مفعمة بالحيوية، مؤكدًا أن الحياة السياسية ما زالت قوية فهناك مؤتمرات وفعاليات تقام لمعرفة الآراء وهذا هو الهدف من الحملات الانتخابية.

وأشار إلى قول الرئيس في كلمته عند إعلانه ترشحه لفترة رئاسية جديدة، أنه يتطلع إلى حياة حزبية مفعمة بالنشاط، لديه إيمان بالكوادر السياسية والحراك السياسي الذي حدث في الحوار الوطني والمناقشات الحزبية، وعند كلمته في مؤتمرات حكاية وطن قال إن لديه منظوراً لتطورات عظيمة في فترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن حزب المؤتمر من مجموعة الأحزاب المؤيدة للمرشح عبدالفتاح السيسي.