«تحالف الأحزاب»: ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن هناك حراك سياسي كبير منذ إطلاق الحوار الوطني، حتى وصل المصريون إلى هذا المشهد الراقي الذي ترشح فيه 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة.

وأضاف مطر خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»، أن وجود 4 مرشحين في الانتخابات يعبر عن حرية الرأي والديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن لديه بعد نظر كبير ومعلومات متدفقة بخصوص الأمن القومي المصري، موضحًا: «طالبنا في التحالف بأن يترشح الرئيس السيسي، ونعتبر أننا الظهير السياسي لنا، كما أننا نتحدث كمواطنين مصريين أهم من صفتنا الحزبية، وكلنا لدينا قناعة بالرئيس عبدالفتاح السيسي دون مجاملة ووفقا للواقع الذي نعيشه منذ 10 سنوات».

قناعة تامة بالرئيس السيسي

وتابع رئيس حزب إرادة جيل: «لدينا قناعة تامة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة حتى هذه اللحظة، وأنا سعيد بزملائي الحزبيين المترشحين في الانتخابات الرئاسية».

تطوير العلاقات الخارجية وحل المشكلات الداخلية في عهد الرئيس

وأضاف: «في عهد الرئيس السيسي جرى تطوير علاقات مصر الخارجية والتعامل مع المشكلات الداخلية مثل الأمن والأمان، وفي الوقت ذاته، فنحن سعداء بترشح المرشحين الحزبيين، لأن هذا الأمر يعبر عن التواجد الحزبي وحرية الرأي في الترشح من عدمه».