تطبيق رقمي للاستفادة من مشروع كايرو بايك.. اعرف خطوات تحميله وتفاصيل الأسعار

شهدت محافظة القاهرة مؤخرا تشغيل مشروع كايرو بايك لتشجيع المواطنين على ركوب وسائل مواصلات صديقة للبيئة، حيث وصل عدد المشتركين في المرحلة الأولى إلى 10 آلاف مشترك، ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة كايرو بايك الدخول على تطبيق رقمي للحجز من هنـا.

أسعار كايرو بايك

وبالنسبة لأسعار وتعريفة الخدمة، يتم حجز كل 45 دقيقة بـ5 جنيهات، إضافة إلى خدمة البدء بـ2 جنيه لأي رحلة.

ويمكن للمواطنين الحصول على خدمة كايرو بايك على مدد أطول من خلال الدخول على التطبيق واختيار ما يناسبهم، مثل حجز كايرو بايك على مدار أسبوع بـ280 جنيها، أو شهر بـ1050 جنيها.

وتضمن مشروع كايرو بايك في المرحلة الأولى العمل على تطوير وتشغيل 25 محطة وسط البلد، ومن المقرر الوصول إلى 45 محطة خلال المرحلة الثانية.

محطات كايرو بايك

ومن أبرز محطات كايرو بايك بالقاهرة التي تعمل حاليا «ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيشأمام ميدان عبد المنعم رياض وسط البلد، وداخل ممر الشواربي من قصر النيل وسط البلد، ومدخل جراج التحرير من الميدان، وميدان الجمهورية مقابل شرطة المرافق، وميدان محمد فريد أمام محطة المترو مقابل مسجد الطباخ، وتقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان، ومدخل شارع محمود بسيوني من طلعت حرب، وممر القاضي الفاصل بين قصر النيل ومحمد صبري أبو علم، وناصية شارع الفلكي من شارع التحرير، وأمام كنتاكي ميدان التحرير، والسور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف، وأمام مستشفى الهلال شارع رمسيس، وشارع رمسيس أمام نقابة التجاريين، ويمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا، وأمام مدخل شارع الجمهورية بالأزبكية، وأمام عمارة رمسيس الأزبكية، شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة، وممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو».