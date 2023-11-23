«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي أجبر 190 مريضا على إخلاء مستشفى الشفاء

أكدت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن أزمة الرعاية الصحية في غزة وصلت إلى منعطف حرج، إذ أدت الهجمات المتواصلة على المرافق الطبية والعاملين فيها إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة بالفعل، موضحة أنه في 22 نوفمبر أجبر الاحتلال الإسرائيلي 190 جريحاً ومريضاً مع طواقم طبية على الإخلاء جنوباً من مستشفى الشفاء.

وأوضحت أن عملية الإخلاء واجهت عقبات استمرت قرابة 20 ساعة، مما عرض حياة الناس للخطر، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء وعدد من الكوادر الصحية.

تعرض مستشفى كمال عدوان لقصف شديد

وفي 22 نوفمبر وفق تقرير وزيرة الصحة الفلسطينية، تعرض مستشفى كمال عدوان لقصف شديد مما أدى إلى استشهاد العشرات ولا يزال هناك مستشفيان فقط يعملان شمال قطاع غزة، وفي 21 نوفمبر ضربت غارات عنيفة المستشفى الأندونيسي مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين والمستشفى لم يعد يعمل.

وفي 21 نوفمبر، تعرض مستشفى العودة لقصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد 3 أطباء وإصابة العديد من المرضى، ودعت منظمة أطباء بلا حدود في نداءات عاجلة، إلى إجلاء أكثر من 200 مريض إلى منشأة طبية آمنة.

وفي 22 نوفمبر، دخل 75.000 لتر من الوقود إلى غزة من مصر لدعم العمليات الإنسانية.