باحث في الشؤون الإسرائيلية يكشف أسباب تأجيل سريان الهدنة في قطاع غزة

قال نهاد أبو غوش، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنه توجد تكهنات حول أن الفصائل الفلسطينية بحاجة لترتيبات أمنية، حيث لا تفصح عن أماكن إحتجاز الأسرى وطريقة نقلهم، ولن يتم تحديد موعد الإفراج عن الرهائن، ولكن وسائل الإعلام هي من رجحت أن يبدأ سريان الهدنة صباح اليوم الخميس، ولكن في الحقيقية لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن.

الهدنه الإنسانية المتفق عليها

وأضاف«أبو غوش» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الأمور متعلقة بقائمة أسماء المحتجزين، وهي من ضمن الأسباب التي قد تكون عرقلت الهدنة، ويوجد خلاف على عدد المفرج عنهم، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقية الهدنة، ومفاداها وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، وتحرير 300 أسير وأسيرة فلسطينية، مشيراً إلى أن أهميتها كسر المواقف المتصلبة التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنها رفض إدخال الوقود إلى قطاع غزة، ورفض إجراء أي مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية.

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية أن نتنياهو أقر في النهاية بأن تلك الصفقة نتيجة اشتراك دبلوماسي وعسكري، واعتبر «أبو غوش» أن القوة لم تفلح في تحقيق أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر لليوم الـ47 على التوالي، وأن المفاوضات الإقليمية هي ما قادت إلى اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.