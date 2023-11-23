7 فيروسات تنفسية تنتشر خلال موجات البرد.. نصائح من «الصحة» للوقاية منها

يتعرض العديد من الأشخاص لنزلات برد وأمراض تنافسية تكثر في فصل الشتاء، وهو ما أوضحته وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى وجود 7 أمراض تنفسية تزداد وتنتشر في ظل انخفاض درجات الحرارة وفصل الشتاء وموجات البرد.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل روشتة الوزارة لمواجهة موجات البرد والإنفلونزا مع قرب دخول فصل الشتاء وهو ما يزيد فيه نشاط العديد من الفيروسات التنفسية.

أمراض تنفسية في فصل الشتاء

فيروس Rhino viruses

الإنفلونزا

فيروس كورونا المستجد

الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس نظير الإنفلونزا

الفيروس الغذى

فيروس ابشتاين بار

وتتشارك الفيروسات التنفسية في بعض الأعراض أكثرها شيوعا وهي العطس وحمى خفيفة والصداع والتهاب الحلق وسعال وآلام العضلات وانخفاض الشهية، ويجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية على الفور.

ولتجنب الإصابة بتلك الفيروسات التنفسية ونزلات البرد الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا والتغذية الصحية الجيدة والتهوية والتطهير المستمر للأيدي والأسطح مع استخدام المناديل في حالة العطس والكحة.

يمكن الاستفسار عن الأمصال واللقاحات من خلال الخط الساخن 105، إذ يقدم كل الاستفسارات للحصول على اللقاحات وأبرز أماكن تلقي اللقاحات التي تنتشر في 27 محافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل منظم.