عضو التحالف الوطني: قافلة تحيا مصر إلى غزة تعد الأكبر من نوعها في التاريخ

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن قافلة تحيا مصر تعد الأكبر من نوعها في التاريخ، والتي تأتي كمرحلة ثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، مشيرا إلى أن جمعية الأورمان تشارك خلالها بـ42 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، أغطية وملابس الشتاء، ومياه معدنية، أدوية، مستلزمات طبية، مؤكدا استمرار تقديم الدعم لأهالي غزة.

دور مصر في إدخال المساعدات

وأكد عضو التحالف الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدور المصري يمثل 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة بجهود المصريين، من بينهم 78% ‎ قدمها التحالف الوطني وجمعياته، مشيرًا إلى أن القافلة التي أطلقها التحالف أمس قوامها أكثر من 600 شاحنة، محملة بجميع احتياجات أهل القطاع، موضحا أنه من المتوقع دخولها هذا الأسبوع، موضحا أن التحالف يعتزم إرسال قوافل المساعدات بشكل أسبوعي، متضمنة كافة احتياجات القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

المساعدات الإنسانية والإغاثية

وتواصل مصر دورها في قيادة الجهود الدولية لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، وكذلك كمعبر لإجلاء مزدوجي الجنسية واستقبال الجرحى والمصابين من سكان غزة، إلى جانب الدور الرئيسي الذي تلعبه في إدخال المساعدات الإغاثية، إلى الأشقاء في قطاع غزة، بشكل يومي.