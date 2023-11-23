رئيس الوزراء الأسبق: كلمة الرئيس السيسي واضحة وصريحة في دعم أشقائنا بغزة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مستهل فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين» واضحة وضوح الشمس، وغنية بالمعلومات المهمة التي يعلم شعبه بها، وهي أن مصر قدمت 80% من حجم المساعدات المرسلة إلى أهالي قطاع غزة، جراء الأزمة التي يشهدونها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، مشددا أن مصر على قدر المسؤولية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين.

الرئيس السيسي يؤكد على مشاركة شعبه

وأكد «الببلاوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد على مشاركته لشعبه ويطمئنه بشأن المستقبل، لافتا إلى أن الضمان الأساسي هو مشاركة المجتمع المدني بمختلف مؤسساته في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين الشقيقة.

مصر لم تغلق معبر رفح

وأشاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتصريح الرئيس السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، مؤكدا أن هذا رد على مغالطات الإعلام المُعادي، وهذا يدل على دور الريادة الذي تقوم به مصر في المنطقة، وهذا ليس جديدا على بلد عريق مثل مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر كانت كل يوم 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، مشددا على ضرورة إنفاد أكبر كم ممكن من المساعدات لأهالي غزة المتراوح عددهم 2.3 مليون فرد، يعيش دون مياة وكهرباء ولا غذاء، مكررا بضرورة الاستمرار في الدعم.