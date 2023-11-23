استمرار إزالة مخالفات البناء وتأمين المنشآت الآيلة للسقوط بالإسكندرية

واصل حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملاته المكثفة لإزالة مخالفات البناء وتأمين المنشآت الآيلة للسقوط.

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ «الوطن»: إن الحي حريص على تكثيف الحملات وعدم السماح للبناء المخالف، حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقارات.

وأوضح، أنه يتم شن حملات صباحية ومسائية للعمل على وقف أي مخالفات من هذا النوع سواء بناء جديد أو تعليات أو أعمال ترميم ، كما يتم تأمين المنشآت الآيلة للسقوط.

إزالة سور يمثل خطورة

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى أنه بهذا الصدد، فقد تم تنفيذ حملة بقيادة أحمد إبراهيم، سكرتير عام الحي، بمرافقة وحدة التدخل السريع بقيادة محمد عطية.

وتوجهت الحملة لإزالة سور بالدور السابع عشر يشكل خطورة على المارة والمركبات بالعقار الكائن 27 شارع أبورديس بسيدي بشر بحري، كما تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي خلف مدرسة الشيخ الغزالي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

إزالة 30 حالة إشغال

وأوضح اللواء محمد عبدالله سحلول أن حملات الحي مستمرة في إطار التصدي لفروشات الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام، والاستجابة لشكاوي المواطنين، وتم خلالها التحفظ على أكثر من 30 حالة إشغال متنوعة، وإزالة كافة الحواجز، وذلك بجهود إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، وبتواجد وحدة الإزالة الفورية، لعودة الانضباط للشارع السكندري، وفرض احترام القانون، وهيبة الدولة.