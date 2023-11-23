رفع 467 طن قمامة ومخلفات بناء في عدة مراكز بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، رفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات البناء، من الشوارع والميادين في قلب المدينة والمراكز والمدن بالتزامن مع حملة مكبرة أطلقتها المحافظة خلال الأيام الماضية، لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

حملات مكبرة في الإسماعيلية

ونجحت الحملة في الإسماعيلية في رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة في الشوارع الرئيسية بشوارع التحرير والاستقلال والجيش والثورة وأسيوط والعريش والمعهد الأزهري، ومنطقة سوق الأربعاء بنطاق مركز القنطرة شرق.

رفع 120 طنا في حي أول الإسماعيلية

ونجح حي أول الإسماعيلية في تفريغ صناديق القمامة، وإزالة المخلفات ونواتج قص الأشجار وكنس ورفع الأتربة بحمولة تقدر بـ120 طنا بمناطق الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارع سوريا وميدان الملك فهد وطريق البلاچات وشارع محمد علي.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة في رفع 53 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى القصاصين الجديدة والمحسمة القديمة والوادي الأخضر ، و30 يونية وقرية أم عزام.

ونجحت إدارة تحسين البيئة برفع 203 أطنان من القمامة في مركز ومدينة فايد وقرى سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، هويس سرابيوم، و كسفريت، فيما قام قسم الكهرباء بتركيب 7 كشافات إنارة في منطقة الحمراء، بجانب صيانة 10 كشافات إنارة وشد 600 متر من الأسلاك الكهربائية في منطقة الحمادة بقرية سرابيوم.

وفي مركز ومدينة أبوصوير تم رفع 91 طن قمامة ومخلفات من مدخل وتوابع المدينة، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى أبوصوير البلد والواصفية والمحسمة الجديدة والمنايف والسبع آبار الغربية والشرقية.