«الأونروا»: الشتاء سيزيد الأمور سوءا في قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الاكتظاظ والظروف غير الصحية في غزة تؤدي إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والأمراض الجلدية.

وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، أن الشتاء سيزيد الأمور سوءًا في قطاع غزة، وأن الناس هناك يفتقرون إلى كل شيء، كما حذر من أن تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في غزة «وشيك»، في بحسب ما نشره عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس».

15 مليون دولار أمريكي مساعدات لـ«الأونروا»

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة 15 مليون دولار أمريكي مساعدات لـ«الأونروا»، لتمكينها في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وكان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، على هامش التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال سعودي، أي 15 مليون دولار أمريكي.

لازاريني: لا أستطيع التعبير عن مدى أهمية هذا التمويل العاجل لشعب فلسطين

وقال «لازاريني»: «بعد زيارتي للتو غزة للمرة الثانية منذ بدء هذه الحرب، لا أستطيع التعبير عن مدى أهمية هذا التمويل العاجل لشعب فلسطين، اليوم في مصر، أشعر بالامتنان لتلقي 15 مليون دولار أمريكي من مركز الملك سلمان للإغاثة لتمكين استجابة الأونروا التي لا غنى عنها في قطاع غزة».