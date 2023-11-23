أسباب تأجيل سريان الهدنة في غزة.. تعرف على ترتيبات اللحظات الأخيرة

بجهود مصرية، وبمشاركة من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وكان المعلن أنه سيتم تنفيذها خلال 24 ساعة، إلا أنه مع الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تم الإعلان عن تأجيل الهدنة في غزة، لعدة أسباب من جانب دولة الاحتلال، وفق ما أفادت القناة «القاهرة الإخبارية».

موعد الهدنة في غزة

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية» فإن موعد الهدنة في غزة تم إقراره غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة صباحًا، وتستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بعد الاتفاق على إجراءات التنفيذ.

وتسلمت مصر قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة، وفق ما هو مخطط له.

أسباب تأجيل الهدنة في غزة

ووفق المعلن، فإن تأجيل الهدنة في غزة يرجع إلى إجراءات اللحظات الأخيرة، والتي تضمنت فيما يتعلق بقوائم المحتجزين الإسرائيليين وآلية تسليمهم.

وكشف مصدر مسؤول للقناة الإخبارية أن المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة كانت ولا تزال مستمرة لضمان سرعة البدء في الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف كافة؛ للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة، وأن موعد تحديد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.

وأوضحت القناة نقلاً عن «وول ستريت جورنال»، أنّ حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» تصر على تسليم المحتجزين إلى مصر مباشرةً، وليس إلى الصليب الأحمر.

بينما طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن يزور الصليب الأحمر باقي المحتجزين بعد أول تبادل للأسرى، لكن الطلب الإسرائيلي قوبل برفض من جانب حماس.