مساعد وزير الخارجية الأسبق: تنفيذ الهدنة بغزة في مصلحة كل الأطراف

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يمكن الحديث عن الهدنة دون الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من جانب الطرفين، لأن أي طرف من الطرفين يمكنه التراجع عن الاتفاق لأي سبب، مؤكدًا حرص كل الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق، إذ إن مجلس الحرب الإسرائيلي له مصلحة في ذلك لتقليل ضغط المستوطنين عليه وإعطاء عملية قصوى للإفراج عن الرهائن.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»: «اتفاق الهدنة مرحب به مصريا ودوليا وعربيا وفلسطينية، وتم إعلان بنود كثيرة منه، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأعرب عن أملي بخصوص تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض».

قائمة بـ300 معتقل ومعتقلة فلسطينيين

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «إسرائيل أكدت أنها ستعلن عن قائمة 300 معتقل ومعتقلة فلسطينيين في سجونها، والإفراج ينص على 150 فقط، وبالتالي، من يتم الإفراج عنهم في ظل أولويات حماس والجهاد».

تطبيق الهدنة في صالح الفصائل الفلسطينية

وأكد أن الفصائل لديها مصلحة من تطبيق الهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والوقود، حيث يدور الحديث كما ورد في الاتفاق حول دخول 300 شاحنة يوميا عبر قطاع غزة.