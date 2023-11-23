أهالي قرية بالدقهلية يجمعون أكثر من مليون جنيه لدعم غزة.. مصر وفلسطين إيد واحدة

مساعدات إنسانية مختلفة أدخلتها الدولة المصرية إلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب العديد من الجرائم المختلفة في حق هذا الشعب المكلوم، إذ تبرع العديد من أبناء الشعب المصري للأهالي غزة وكان منهم أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية.

إرسال إغاثات لأهالي غزة

منذ بدء الحرب على أهالي غزة، أراد أهالي مدينة أجا أن يكونوا جزءا من الأشخاص الذين ساهموا في إرسال الإغاثات لأهالي فلسطين، ما جعلهم على الفور يٌفكرون في جمع التبرعات من أجل إرسالها: «من وقت ما الحرب بدأت في غزة وبدأن التفكير في جمع التبرعات»، وفقا لما ذكره محمد هيت أحد مؤسسي فكرة ائتلاف الجمعيات الخيرية في المدينة في حديثه لـ«الوطن».

تمكن أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية من جمع أكثر من مليون جنيه تبرعات لأهالي غزة، بجانب أطنان من الموارد الغذائية والمساعدات الإنسانية وأيضا الأدوية العلاجية التي شملت أنواع مختلفة من المستلزمات الطبية: «جمعنا مواد غذائية منها المعلبات والمياه وكمال الأدوية العلاجية وغير المبلغ المالي اللي وصل لأكثر من مليون».

إقبال كبير شهدته ائتلاف الجمعيات الخيرية في مدينة أجا من أجل التبرع لإرسال إغاثة لأهالي غزة الذين تعرضوا لجرائم بشعة من قبل قوات الاحتلال: «إحنا كٌنا مبهورين بأعداد المواطنين اللي كانوا بيتبرعوا عشان غزة والكل كان بيشارك».

الشعور بالفخر والسعادة

حالة من السعادة والفخر سيطرت على أهالي مدينة أجا، بعد تمكنهم من جمع التبرعات المالية المواد الغذائية لأهالي غزة وإرسالها لهم من قبل الجهات المسؤولة، بحسب محمد، موجها رسالة شكر لكافة المسؤولين في الدولة المصرية للجهود التي بذلوها من أجل إرسال مساعداتهم.