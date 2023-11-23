«حملة السيسي» تبرز تصريحات الرئيس في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز تصريحات الرئيس أثناء فعالية «تحيا مصر استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين».

وجاءت أبرز التصريحات، كالآتي:

- نستهدف إدخال مزيد من احتياجات 2.3 مليون إنسان تحت الحصار.

- الجهود المبذولة خلال هذه الأيام الصعبة لمحاولة التخفيف عن أهالينا في غزة أمر واضح.

معبر رفح مفتوح بشكل مستمر

- حياة كريمة وتحيا مصر وكل مؤسسات وجمعيات مصر اشتركت للتخفيف من معاناة أهالينا في غزة.

- معبر رفح مفتوح بشكل مستمر من جانبنا وكنا نُدخل نحو 500 شاحنة يوميًا قبل 7 أكتوبر.

- مصر وجهت نحو 75% إلى 80% من المساعدات التي وُجعت للقطاع.

- معبر رفح لم ولن يُغلق أبدًا في وجه المساعدات المقدمة إلى أهالينا في قطاع غزة.

- نحن نتعامل كدولة تلتزم بالقانون الدولي ولن نشعل الموضوع أكثر ما هو مشتعل.

توجيه المزيد من المساعدات

- مصر لم تُغلق معبر رفح أبدًا وهذا أمر شديد الأهمية.

- سنعمل على توجيه المزيد من المساعدات بكل طاقتنا ومن مختلف طوائف ومنظمات مصر.

- أشكركم جميعا على هذا العمل العظيم الذي قدمتوه وستقدموه.