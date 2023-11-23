اجتماع «صحة الشرقية» لمناقشة احتياجات مرضى الكلى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك مساء اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومديرة أقسام الكلى، ومسئول الصيدلة الإكلينيكية، ومراقب أول المديرية، ومدير إدارة التغدية.

مناقشة خطط العمل للوصول إلى أفضل خدمة للمرضى

تناول الاجتماع مناقشة احتياجات مرضى الكلى، من الوجبات الغذائية المقدمة لهم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، كما أطلع وكيل الوزارة من مدير التغذية على البنود الخاصة باللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، موجهًا مديرة أقسام الكلى، بعمل استطلاع رأي للمرضى بجميع وحدات الكلى الصناعي بمستشفيات المحافظة، والبالغ عددهم 36 وحدة، تقدم الخدمة لعدد 3100 مريض كلى، عن رغبتهم في الحصول على وجبات جافة أو مطهية.