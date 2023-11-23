مبادرة «اعرف بلدك» تنظم جولة لطلاب المدارس بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن توافد تلاميذ وطلاب مدرسة المنصورة كولدج الحديثة للغات، ووفد المدرسة المرافق لهم، إلى متحف إعلام الدقهلية في ديوان المحافظة، موضحة أن زيارة التلاميذ تأتي ضمن مبادرة «اعرف بلدك»، وهي المبادرة التي تهدف لغرس الانتماء وتنمية الوعي لدى التلاميذ، ليتعرفوا على تاريخ وإنجازات وإسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء وكيف كان لهم تأثيرًا كبيرًا في كافة المجالات ليكنوا قدوة لهم في المستقبل.

مبادرة اعرف بلدك بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أن المبادرة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وضرورة نشر الوعي بين المواطنين لتعميق مفهوم الانتماء لمصرنا الغالية.

وأوضحت أن برنامج المبادرة «اعرف بلدك»، يتضمن تعريف تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات على مر العصور، وموقعها الفريد بين المحافظات ومناطقها السياحية والأثرية، هذا بالإضافة إلى الأعلام من أبناء المحافظة الذين أنجبتهم الدقهلية، وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الإنسانية العلمية والأدبية والفكرية والفنية والسياسية والدينية.