موعد بدء سريان الهدنة فى غزة بعد التأجيل.. وتفاصيل تبادل المحتجزين

بعد 48 يومًا من العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من المتوقع أن تدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة، بحسب ما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس، وذلك بعد اتفاق مصري قطري أمريكي بشأن الهدنة، وتوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» موعد بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي كان من المتوقع أن تبدأ صباح اليوم الخميس، إلا أنه تم تأجيلها لليوم التالي، لاستكمال بعض الترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين.

موعد بدء الهدنة فى غزة بعد التأجيل

وكان من المفترض أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، لكن تم تأجيلها بسبب عدم الاتفاق بشكل نهائي على آلية إطلاق سراح المحتجزين، فتم تأجيلها لمدة 24 ساعة، وعن موعد بدء الهدنة في غزة بعد التأجيل، فستكون غدًا الجمعة 24 نوفمبر الساعة السابعة صباحًا.

الهدنة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد

ووفق قناة «القاهرة الإخبارية»، فقد تسلمت مصر قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية، ودعت إلى التزام الطرفين باتفاق الهدنة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، مع الإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها تفاصيل الهدنة في قطاع غزة، وتتضمن توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ4 مساء، في مدينة غزة وفي شمال القطاع.

3 محتجزين فلسطينيين مقابل محتجز إسرائيلي

وقالت الفصائل الفلسطينية إنه يتم الإفراج عن 3 محتجزين فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل محتجز واحد من الجانب الإسرائيلي، ويتم خلال الـ4 أيام الإفراج عن 50 محتجزاً من الجانب الإسرائيلي من النساء والأطفال دون الـ19 عامًا.

كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.