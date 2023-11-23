محافظ الأقصر يفتتح سوق الخضروات وموقف أرمنت لسيارات الأجرة

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن الأقصر، سوق خضار شرق السكة، ومشروع تطوير مواقف سيارات سرفيس (البياضية – أرمنت – الزينية – الحبيل)، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره، والانتهاء من الإجراءات الإدارية للتسكين.

163 باكية ومحلا

وأوضح محافظ الأقصر، أن تصميم السوق وأعمال التطوير التي جرت جاءت بشكل حضاري ومتطور يتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة؛ إذ يضم بداخله 163 باكية ومحلا لبيع الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم، بالإضافة إلى معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، فضلاَ عن منظومة بيئة متكاملة للحفاظ على مستوى النظافة والصحة العامة للجميع.

مشروع تطوير مواقف البياضية وأرمنت

كما افتتح المحافظ، مشروع تطوير مواقف البياضية وأرمنت والزينية والحبيل، وهو أحد المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة أيضا في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذه المشروعات التي جرى افتتاحها اليوم، تم تزويدها بأنظمة الحماية المدينة والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى نقطة إسعاف ومكتب مجهز لشرطة المرافق ومصلى، ومسجد أنشئ على مساحة 200 متر بموقف البياضية وأرمنت وكذا أعمال اللاند سكيب.

وشارك في الجولة، لواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور، والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق والمهندس أسعد مصطفى، مسئول جهاز تعمير البحر الأحمر ورؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.