مزايدة علنية لتأجير سوق الماشية في الأقصر.. 299 جنيها رسوم التقدم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية، طرح مزايدة علنية عامة لتأجير سوق الماشية بقرية الحبيل في مركز البياضية شرق المحافظة، إذ ستنعقد جلسة المزايدة العلنية في 6 ديسمبر المقبل، بديوان مركز ومدينة البياضية.

تفاصيل المزايدة العلنية

وأوضحت الوحدة المحلية، أنّ سحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات، يكون نظير سداد مبلغ قدره 299 جنيهًا، ويُسدد في خزينة مجلس مدينة البياضية بـ«الفيزا»، وتضاف 14% قيمة مضافة، وآخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات، سيكون قبل موعد الجلسة بأربعة وعشرين ساعة، من إدارة التعاقدات الحكومية.

كما حددت أنّ مدة الاستغلال ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الموقع والتأمين الابتدائي لدخول المزاد 100 ألف جنيه، وتضاف 10% من القيمة الإجمالية عند استقرار المزايدة، وعلى المتقدم، إحضار المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة البطاقة الضريبية سارية.

- صورة ضوئية من آخر إقرار ضريبي.

- صورة ضوئية من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة سارية.

- صورة ضوئية من السجل التجاري سارية.

- التسجيل سيكون على بوابة التعاقدات العامة.

عدم وجود مستحقات مالية

وعلى المتقدم للمزاد، تقديم شهادة بعدم وجود مستحقات مالية «مديونية» لصالح محافظة الأقصر، من الإدارة العامة للإيرادت والتحصيل بديوان عام المحافظة والمراكز التابعة لمحافظة الأقصر، وحال ظهور أي مديونيات، يُصبح ما جرى سداده حقًا للجهة الإدارية، على أنّ تكون جميع هذه المستندات سارية ومجددة مع إحضار الأصل للاطلاع.