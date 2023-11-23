أستاذ قانون دولي: موقف الرئيس السيسي امتداد لتاريخ مصر في دعم فلسطين

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، على تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده القاطع على رفض مصر قبول أي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن موقف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» جاء منسجمًا تمامًا مع التزامات مصر الأخلاقية والقانونية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ورافضاً أي محاولات لتصفية هذه القضية على حساب السيادة المصرية.

تجريم أي أشكال التهجير القسري

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني واضح في تجريم أي أشكال التهجير القسري للسكان أو طردهم من أراضيهم، وفقاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل المدنيين إلى دولة احتلال أخرى بغض النظر عن الدوافع.

وأضاف «مهران»، أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومطالبهم المشروعة في العودة لديارهم وفق القرار 194، مشدداً على أن مصر لن تتنازل عن مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه فلسطين وشعبها بحجة وجود لاجئين على أرضها.

واستنكر أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بشدة ما تنشره بعض وسائل الإعلام الغربية من مغالطات وادعاءات بشأن قيام مصر بـ«غلق الأبواب أمام إخواننا الفلسطينيين النازحين».

مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تستضيف فيه مصر أكثر من تسعة ملايين فلسطيني وسوري، إلا أنها ما زالت تبذل جهوداً استثنائية لأهالي غزة وتقديم الدعم والمساعدات الطبية والإغاثية لهم رغم كل التحديات.

وختم: «ستظل مصر الكنانة رافعة راية الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة لحقوق شعبها في الحرية والعودة، ولن تتنازل أبداً عن واجباتها التاريخية والأخلاقية تجاه فلسطين وأهلها الصامدين».